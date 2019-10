Y agregó: “Los vecinos están contentos porque no pensaban que se iba a hacer, estaban acostumbrados a las promesas. Nosotros miramos la política como una herramienta de transformación social para mejorar la calidad de vida de la gente”, finalizó el intendente.

“En 2015 soñábamos con poder desarrollar este tipo de obra pública, pensando en algo más integral que la obra en sí, porque implica prevención en seguridad, esparcimiento y vida saludable, la familia se vuelve a concentrar en un lugar y se siente orgullosa de su barrio. Muchos no creían que se podía realizar y en este momento de crisis en el que nada alcanza y hay una inflación galopante, fue un mérito poder administrar bien y cumplirle a la gente que verdaderamente esperaba estas cosas. Sabemos que falta mucho y nos vamos a romper el alma para poder cumplir con lo que falta”, aseguró Nardini.

El jefe comunal afirmó: “Ver a la familia disfrutar de un espacio público recuperado es lo que soñamos en 2015. Este lugar es conocido por la celebración religiosa de la Fiesta del Mailín y era un campo que no tenía absolutamente nada, solo una capa asfáltica que era una vereda y un escenario muy antiguo. Nos reconforta ver a todos, desde los adultos mayores hasta los niños, disfrutando a pleno cerca de su casa, en su barrio, y de manera gratuita. Es parte de buscar la inclusión que tanto anhelamos”.