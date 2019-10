En ese sentido, Achával declaró que “en Pilar vamos a trabajar para que este parque no solamente vuelva a encenderse sino para que también crezca. Crezca en cantidad de empresas y en producción porque eso se va a traducir en más trabajo para Pilar”.

Por su parte, la candidata a vicegobernadora mencionó: “Este parque era un parque ejemplar. Hoy ver su producción reducida a causa de la inflación, a la falta de consumo y a un gobierno que desprotegió la producción es algo que nos preocupa. Esta es la cara de la Provincia que no queremos para el futuro de nuestro país”. Luego señaló: “Con este modelo las que más pierden son nuestras pymes que son las que generan el 80 por ciento del trabajo en la provincia de Buenos Aires. Para nosotros eso es algo de una enorme importancia y por eso el compromiso es desarrollar una economía con oportunidades para que puedan salir adelante”.

“Como a la mayoría de las pymes, a esta empresa también le toca sufrir las consecuencias de un país en recesión. Le toca tener una planta al 75 por ciento de su producción cuando podría estar al 100 por ciento, o tomar decisiones como la de adelantar vacaciones. Definitivamente eso no es lo que queremos para las empresas que creyeron en Pilar”, dijo Achával. Y agregó: “Tenemos miles de trabajadores que hacen un esfuerzo todos los días pero llegan a su casa y no pueden prender la estufa, pagar sus cuentas o planear las vacaciones con su familia. Esa es una realidad que necesitamos transformar y la oportunidad que tenemos para hacerlo es haciendo que empresas como estas funcionen”.