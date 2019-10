“Este esfuerzo va a valer la pena si seguimos juntos, no volvamos para atrás”, concluyó emocionada.

María Eugenia Vidal, emocionada ante tanto público expectante, recalcó la importancia de seguir creyendo y de no darse por vencidos. Agradeció nuevamente a cada uno de los presentes por su entrega, empezando por Delfino, de quien destacó: “Lucas quiere a Hurlingham de verdad (…). Es una persona que siempre defendió los mismos valores, por eso estoy convencida de que va a ser intendente”.

Cuando el canto comenzó a sonar cada vez más fuerte, y el revuelo por sacarse una foto empezaba, no cabía duda de que la gobernadora ya había llegado.