En cuanto a los vecinos que concurrieron a la Plaza Carlos Gardel, Máxima, de Virreyes, dijo: “Mi hija va a bailar en un ballet. Es el segundo año que venimos a verlo, me parece maravilloso reivindicar lo nuestro, y que la cultura esté presente. Ojalá que en todas las plazas se repitieran estos espectáculos”.

Y recordó: “Por aquellas grandes crecidas que hubo, con un amigo, Carlitos Chupitea, organizamos este festival que denominamos Fiesta del Litoral y en esta plaza, juntábamos alimentos no perecederos para llevar a la gente del fondo, y quedó como emblema. Desde entonces, año tras año la hacemos. Estoy muy agradecido con las autoridades del Municipio por esto”.

Antonio Ledesma,quien nació en Mercedes, Corrientes, y vive desde 1963 en San Fernando, comentó: “Es un orgullo como está hoy nuestro Municipio y nuestra gente, estoy realmente contento por haber prácticamente nacido acá; no hay otro Municipio como San Fernando, donde se terminaron las inundaciones. Antes en este lugar el agua nos llegaba hasta la cintura, y hoy estamos sobre pavimento”.