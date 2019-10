“Me enteré de este festival por una amiga y no dudamos en vivir. Esto es cuidar al planeta pensando en las próximas generaciones. Me encantaron las charlas, aprendí a hacer una huerta orgánica y recibí muchos consejos. Participaron muchas familias y todo se dio en un marco seguro y hermoso. Felicito al gobierno municipal”, completó Soledad Dente, vecina de Boulogne.

Como en toda fiesta no faltó la música, y a lo largo de la tarde, tocaron artistas locales y bandas como “Camarones del aljibe”, “Arza” y “Fuera de foco”, entre otras, que hicieron bailar y cantar a los presentes.

“Tuvimos múltiples actividades relacionadas a la ecología y los jóvenes se interesan cada día más en esta temática. Hoy vinieron chicos, adolescentes y eso demuestra el cambio que estamos haciendo en nuestro planeta. Es una movida muy comprometida y nos encanta ver toda esta cantidad de gente. Sin la ayuda y el apoyo del municipio esto no sería posible”, señaló Victoria Ramondino, una de las integrantes de la red juvenil “Tomá la voz”.