“En Sudamérica la gente siente el blues como en ningún otro lugar que haya visitado y San Isidro no es la excepción. Me siento genial”, confesó Bell, ganador de un Premio Grammy, antes del concierto de blues tradicional.

“Cerramos un festival maravilloso con un público tan ecléctico y heterogéneo en cuanto a edades como la música que generosamente nos regalaron los más de cincuenta músicos que nos acompañaron. Un ciclo que no para de crecer y que llevamos adelante con el apoyo del BBVA, nuestro socio estratégico desde la primera edición”, expresó anoche Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.

Más de 6500 personas disfrutaron, del miércoles pasado hasta ayer, de este festival que reunió no sólo a lo mejor de la escena local, sino también a dos estadounidenses que dejaron su sello: el baterista Carl Allen y el guitarrista y cantante de blues Lurrie Bell.