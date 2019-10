“Acá viven vecinos desde hace muchos años y están contentos porque la zanja no está más, tienen cordón, menos rotura de pavimento porque es de hormigón. Antes era un mejorado de muchos años antes de que exista Malvinas Argentinas. Trabajamos también sobre el recambio de luminarias para que de noche quede más seguro, después van a venir las cámaras de seguridad. Vamos avanzando de a poco, poniéndole buena onda, y aunque está todo muy difícil, pudimos administrar bien para seguir avanzando”, aseguró Nardini.

El jefe comunal comentó: “La obra va avanzando, le faltan detalles todavía pero se sigue trabajando en pos de tener una avenida principal digna, como corresponde, con pavimentación de hormigón, teniendo en cuenta que pasa el colectivo, que es la cara y la entrada de nuestro distrito y de la localidad de Adolfo Sourdeaux. Se merecía tener un lugar acorde a la buena gente que vive en el lugar, y que no sientan que siempre estaban relegados u olvidados. Vamos a seguir trabajando para culminarlo lo antes posible y que lo puedan disfrutar como corresponde”.