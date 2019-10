El dirigente se refirió también al plan “Argentina contra el hambre” presentado por el Frente de Todos: “La canasta básica tiene que ser accesible para todos. Todas las familias tienen que poder comprar alimentos como la harina, el arroz, la carne o la leche. Queremos que la gente vuelva a comer en su casa y que todos esos comedores y merenderos que hoy alimentan a quien no puede se conviertan en instituciones para el desarrollo educativo, social y del deporte”.

“Estamos convencidos de que un Estado presente se construye haciendo que ese Estado conozca cada una de las realidades de nuestra sociedad, para así poder entender cuáles son sus necesidades y trabajar para resolverlas. Y nos alegra que Daniel pueda ver qué es lo que está pasando en este distrito que hace cuatro años viene sufriendo las políticas de ajuste y abandono no solo de Macri sino también de Ducoté”, agregó, y explicó que “estos operativos surgen precisamente de esa situación de abandono”. “Frente a un Estado que se retiraba, que vino a romper con una escuela pública en donde antes los chicos podían hacerse su control de la vista y recibir sus anteojos, nosotros entendimos que más allá de visibilizar esa injusticia podíamos, desde nuestro lugar, hacer también algo”, remarcó.

“En un momento en el que la realidad golpea a tanta gente, nos parece importante recibir a Daniel una de las personas que, junto a Alberto, está pensando cómo podemos hacer para poner a la Argentina de pie, no sólo en términos económicos sino fundamentalmente en términos humanos”, declaró el candidato a Intendente de Pilar.