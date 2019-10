Las autoridades escolares expresaron su satisfacción por las obras que llevará adelante el Municipio de San Fernando. La directora de la Escuela Primaria 27, Norma Beatriz Corte Nova, celebró: “Es muy importante que el Municipio se haga cargo de lo que la Provincia no está haciendo. En nuestro caso, la reforma significa una mejora en la parte pedagógica, ya que van a ampliar el comedor. Además, nos van a construir una biblioteca y cuatro aulas. Tenemos una escuela requerida por la comunidad y con esta obra vamos a poder inscribir a más chicos. Esto es pensar es nuestros nenes, que son nuestro orgullo”.

“Hoy presentamos el cronograma de obras que realizará el Municipio dentro del Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales que venimos haciendo año a año. Son tres meses de trabajo intenso, cuando los chicos no están en las aulas y se puede hacer una renovación integral. Para el año que viene tendremos una inversión de más de 170 millones de pesos en el arreglo total del Jardín 909 de barrio Fate; la Escuela 35; y la construcción de aulas nuevas en las Primarias 27 y la 28, que nos va a ayudar a llegar a la doble escolaridad. Y también vamos a avanzar en la segunda etapa de la puesta en valor de la Primaria 6 y la Secundaria 23”, afirmó Juan Andreotti.