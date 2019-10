NEC es una compañía multinacional japonesa de tecnología y comunicaciones con oficina central en Minato-ku, Tokio, Japón, presente en más de 50 países. Proporciona soluciones IT y soluciones de comunicaciones a empresas y gobiernos.

“El Centro de Operaciones es realmente impresionante. Me siento orgulloso de que la tecnología de NEC pueda contribuir a la ciudad de Tigre y su sistema de Protección Ciudadana”, expresó el vicepresidente ejecutivo senior de la firma internacional, Akihico Kumagai.