“Me encantó el encuentro y me pareció muy interesante que combine lo deportivo con un tema de salud que tanto nos preocupa a la mujeres”, comentó Natalia, vecina de la zona. En tanto Julieta, de General Pacheco, dijo: “Es importante tener información y hacerse los controles para evitar complicaciones. Que el Municipio fomente estas campañas es clave y me parece una gran idea”.

En el país, una de cada 8 mujeres tiene cáncer de mama y el 90 por ciento se cura con detección a tiempo. Se trata de un tumor maligno más frecuente en la mujer. Si no hay antecedentes familiares, los controles mamográficos suelen iniciarse a los 40 años con una periodicidad anual, y deben acompañarse de un examen físico exhaustivo. En cambio, si se evalúa la historia familiar o el especialista considera que puede haber un riesgo superior al habitual para desarrollar la enfermedad, los controles son iniciados antes.