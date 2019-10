“Frente a estos resultados, una vez más queda demostrado que la lucha contra el delito tiene que hacerse en equipo, con la Justicia, la Policía y la supervisión de nuestra Secretaría de Seguridad, que brinda todo el apoyo logístico y tecnológico desde el Centro de Monitoreo”, señaló el intendente Ramiro Tagliaferro. “En este caso particular, se suma otro elemento clave, que es el compromiso de nuestros vecinos, saben que hoy el Municipio responde y trabaja por su seguridad”, añadió.

Para capturar a los delincuentes, las fuerzas de seguridad utilizaron la modalidad “caballo de Troya”, de manera que los efectivos arribaron a los domicilios reportados en móviles no identificables de la Policía, lo que facilitó dar con los sospechosos. De esa forma, fueron arrestados 10 hombres y una mujer señalados por venta de drogas, en su mayoría con antecedentes penales por “Robo agravado” y “Homicidio”.

Once detenidos por narcotráfico a partir de las denuncias de vecinos de Morón