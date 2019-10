El jefe comunal dijo: “Estamos recorriendo las tres localidades donde se está arrancando de la misma manera, para que queden todos los centros comerciales iguales y que no haya diferencias entre un centro y otro. Más allá de cualquier situación que atraviesa el país, seguimos manteniendo el ritmo de obra pública y más que nada, buscar la identidad como malvinenses, que es lo más importante de todo esto. Que no haya rivalidad y que comprendamos que somos todos parte de Malvinas Argentinas”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com