Se deberá usar casco de forma obligatoria y se circulará por bicisendas, o en caso de que no haya, por el lado derecho de la calle, nunca por la vereda. Se permitirá solo una persona por monopatín y el usuario debe ser mayor de 16 años. En la noche se deberá encender la luz. Se utilizarán las dos manos para manejar circulando por el mismo sentido de la calle.

This site is protected by wp-copyrightpro.com