El ex ministro y diputado Carlos Brown cree que las convocatorias de Juntos por el Cambio bajo el slogan “Sí se puede” lograron un efecto positivo en la imagen del gobierno. Críticas al Pro y al kirchnerismo por igual, y un nuevo pedido para la conformación de una Mesa de Diálogo.

Primero, en la charla con SMnoticias, Brown celebró el debate presidencial, y también el cambio de estrategia de Cambiemos en cuanto a su presencia en la calle, que pasó de los timbreos “un sistema bastante discutible”, al proceso de movilización, “al mejor estilo del peronismo, lo que viene convocando multitudes importantes”, como lo sucedido hoy en la marcha del obelisco.

“Si bien, aparentemente habría un claro ganador, Alberto Fernández, no está todo resuelto”, dijo el ex diputado, quien, gane quien gane, pidió que el próximo gobierno “apueste fuerte a la actividad productiva y a la generación de empleo genuino, porque sin esto, el país no sale adelante”.

Para el dirigente, “el no terminar con las cuestiones vinculadas a temas impositivos, financieros, y el costo que implica un Estado sobredimensionado, impide la posibilidad de un país que funcione”, sostuvo, siempre “con cuidado” para que no se generen situaciones sociales caóticas.

“La clave de un gobierno son sus primeros seis meses, donde se plantee una solución profunda, intensa y diferente a la que intentó implementar Cambiemos”, consideró el ex ministro del duhaldismo. “Espero que quien salga electo en la Nación y en la Provincia, tenga la valentía y coraje de enfrentar la situación”, agregó.

Al respecto del Frente de Todos, y a las declaraciones de Alberto Fernández, quien aseguró que Cristina Kirchner “va a tener cero injerencia” en la conformación de su gabinete, ‘Tato’ Brown entiende que CFK “tiene una personalidad muy fuerte, y en su egocentrismo imaginarla limitada al uso del timbre en el Senado de la Nación, no lo veo”.

Alberto Fernández “tuvo críticas muy fuertes con respecto a políticas del gobierno de Cristina, por lo que la pregunta es, si se quiere insistir en esas políticas, ¿él, como presidente lo aceptaría?, preguntó el ex legislador, al mismo tiempo que dejó la consulta si “Macri continúa en el poder, ¿querrá hacer las mismas cosas que hizo hasta ahora, y condenarse al fracaso?”.

Brown fue duro con el entorno del Pro, a quienes calificó de soberbios, “un grupo de amigos que creyeron poder solucionar las cuestiones del país”. En ese sentido insistió con la conformación de una Mesa de Diálogo.

Y sobre el debate de responsabilidades en la Provincia de Buenos Aires en la solución de problemas estructurales, puntualmente sobre la viabilidad de la actual forma de administración del territorio bonaerense, el ex ministro de la Producción consideró que “Buenos Aires es absolutamente viable, la principal provincia productiva del país, la que genera mayor cantidad de riqueza, y como contraposición, la que tiene mayor cantidad de pobreza”, esto a causa de la concentración urbana, a razón de mala distribución de zonas industriales, de empresas, de problemas logísticos y falta de desarrollo de centros de consumo en el interior bonaerense.

“Hay que buscar la alternativa, pero mientras los ministerios de la Producción y de Agroindustria sean los pobres del gabinete, se está haciendo un juego para que esto no se resuelva”, dijo Brown sobre la compleja realidad provincial.