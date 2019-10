Bajo el lema “Controlate, los miedos no te salvan”, la actividad comenzó con unas palabras de bienvenida de la concejal Gisela Zamora. Luego el secretario de Salud, Fernando Abramzon, presentó un video institucional relacionado al avance del Municipio respecto a la infraestructura sanitaria. A su vez, explicó las políticas que lleva adelante la gestión local en materia de prevención, que tienen que ver con la realización constante de campañas para sensibilizar a la población sobre esta enfermedad que afecta a miles de personas de todo el mundo.

