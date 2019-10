‘Fideo’, de activa militancia política, hoy trabaja por la candidatura de Juan Debandi a la intendencia, junto a quien se lo ve en una foto del año pasado durante una visita al distrito de Máximo Kirchner , líder de La Cámpora . La misma imagen da cuenta de la cercanía del supuesto abusador al ex intendente Hugo Curto .

“Mucho me costó hablar y decido hacer público todo esto para que no le vuelva a pasar a nadie”, escribió en una cuenta de Facebook la joven que hoy tiene 21 años, la que convoca a posibles víctimas del mismo personaje a sumar su testimonio en la Fiscalía 14 de San Martín, lo que ya habría ocurrido.

Según lo manifestado en la nota expuesta en redes, y en la Justicia, hubo abuso sexual con consumación carnal, situación que explica la chica en detalle y que este medio elige no reproducir, pero que sí está expuesta en una declaración que hizo pública , resguardando su identidad.

Según el relato de la presunta víctima, el primer abuso habría tenido lugar en el automóvil de Ciordia, quien la llevó a su casa junto a otras tres alumnas. Allí el denunciado, cuenta la joven, le habría tocado la cola al bajar del vehículo. Posteriormente, las situaciones se fueron repitiendo dentro del club, con carácter cada vez más violento y vejatorio. “Yo lo veía como un segundo papá, por lo que jamás pensé que podía hacerme algo que me lastimara”, señaló en su escrito la denunciante.

“Los acosos eran constantes”, indica la denunciante en un escrito que expuso en redes, no solo a su persona si no también a otras chicas de basquet, las que naturalizaban comentarios incómodos por parte de Sergio ‘Fideo’ Ciordia al respecto del cuerpo de las alumnas.

El agravante es que se trata del ex entrenador de básquet del CEDEM de Tres de Febrero. Según la denuncia de la joven, que por entonces tenía 16 años, el hecho ocurrió en 2014, durante la administración municipal de Hugo Curto. El militante K habría violado a una alumna dentro del centro deportivo de Caseros.