Y Carlos Sarthou, presidente del Complejo Náutico Sarthou, coincidió: “Todo lo que sea para cuidar el medio ambiente es innegable. Cuando me dijeron de venir a firmar este convenio, dije ‘si, decime que día y a qué hora, y voy’. Es un paso adelante porque si no hacemos esto, cada día el planeta va a estar peor. Cuenten con nosotros porque vamos a acompañar esta propuesta”.

Por su parte, Juan Carlos García Dietze, comodoro del Club de Veleros Barlovento, manifestó que “los clubes náuticos están en medio de la naturaleza, a la vera del río Luján, en este partido que es la capital nacional de la náutica”. “¿Cómo los clubes no vamos a estar de acurdo con esta iniciativa extraordinaria del Municipio de San Fernando? Vamos a hacer nuestra esta propuesta para ayudar a que el mundo de nuestros hijos y nietos sea uno mucho mejor”, dijo.

“Nos pone muy contentos poder formar un convenio con cada uno de los clubes, que no es más que un compromiso de trabajo en conjunto para mirar de cara a nuestro río con el cuidado de nuestras costas y ríos. Es para trabajar sobre el medio ambiente, poner este granito de arena en cada uno de los vecinos de San Fernando en el cuidado de nuestro distrito y nuestro país”, afirmó Juan Andreotti.

El Municipio de San Fernando trabaja activamente en la renovación integral del predio recuperado de la Costanera Municipal, concretando un ambicioso proyecto iniciado a fines del 2017, cuando el intendente Luis Andreotti no renovó la concesión vencida de explotación del predio ribereño de Marina del Norte. Gracias al esfuerzo de los vecinos y la iniciativa política del diputado provincial Juan Andreotti, se logró poner en marcha este sueño de más de 30 años.