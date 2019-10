Generar falsas amenazas de bombas trae grandes riesgos, uno de ellos es la destinación del recurso municipal ante cada emergencia, en caso de tener el equipo de emergencias en una situación falsa, no permite que ese mismo recurso municipal pueda estar ante una situación real. Por otra parte, ante cada denuncia falsa, se genera el protocolo de evacuación en cada institución. En situaciones de evacuación, hay riesgos de caídas y lesiones, entre otros.

“Para nosotros es muy importante, dentro del marco de la prevención, capacitar a los chicos. El sistema de emergencias municipal es esencial y vital, estamos preparados para activar el protocolo ante cualquier emergencia. Al ser falsa una denuncia, generamos una gran movilización de todos los equipos de seguridad a un lugar donde no es necesario”, señaló el director general de Defensa Civil, Maximiliano Bravo.

En esta ocasión se llevó a cabo el encuentro en la Escuela Patricias Argentinas de Villa Martelli, donde se reunió a los chicos para esta capacitación. Allí se tocaron diversos temas sobre la importancia de no generar una falsa amenaza de bomba en las escuelas, ya que trae varios problemas al sistema de seguridad en el Municipio.