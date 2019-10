De esta manera, Justa Lima recupera su identidad y se transforma en un atractivo paseo de compras con una atmósfera particular.

No sólo se trata de obras de infraestructura sino también de embellecimiento de Justa Lima para su transformación en un Centro Comercial a Cielo Abierto. Así, se aumenta el espacio para el paseo peatonal, se elimina el estacionamiento vehicular, mejora la iluminación y se coloca mobiliario urbano.