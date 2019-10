Y para cerrar, respecto del corte de boleta al que insta el oficialismo local, Gustavo Spalletti aseveró: “Cada uno define su accionar en base a sus principios políticos. A nosotros no nos gobierna la desesperación sino nuestras convicciones. No escondemos a nuestro candidato a Presidente. Todo lo contrario, estamos orgullosos de Roberto Lavagna”, concluyó con entusiasmo.

