Para finalizar, Alberto Cormillot apuntó: “Es el lugar que más ha crecido en el país, porque se ha construido y además sigue funcionando. Además, destacó el Centro de Tratamiento de Obesidad Municipal, porque en otros lados del mundo no los hay”.

Para Fabián Basílico, es de destacar que “si bien en Malvinas hemos naturalizado que haya 12 hospitales, 32 unidades funcionales, que inauguremos tecnología, que no falten insumos y que cada vez haya más profesionales, eso no es lo que pasa en otros lugares”. “De todos modos, sabemos que todavía falta mucho por hacer”, dijo, y agregó: “La salud pública es una de las primeras cosas que hay que atender, porque la vida es el derecho principal que tiene el ser humano”.

Por su parte, Ginés González García sostuvo: “En Malvinas Argentinas, la salud como política de Estado es extraordinaria. Ojalá pudiéramos tenerla de ese modo en otros municipios del país. De mi parte, estoy contribuyendo a mantener alta la bandera de la salud. Es algo que no se tiene que distinguir entre pobres y ricos, la mejor salud es para todos, y esa idea central en Malvinas se representa muy bien”.

Puntualizó además que “durante este tiempo, no tuvimos el acompañamiento necesario del Estado nacional y provincial que hubiéramos querido en materia de salud, pero lo hicimos crecer y fuimos solidarios con la gente de los demás distritos, porque la salud es un pilar fundamental para mejorarle la calidad de vida a las personas”.

Del encuentro participaron, los intendentes Alberto Descalzo, de Ituzaingó; Gustavo Menéndez, de Merlo; Mario Ishii, de José C. Paz; y Santiago Maggiotti, de Navarro; los candidatos a intendentes por el Frente de Todos, Federico Achával, en Pilar; y Lorenzo Beccaria, en Vicente López; la diputada de la provincia de Buenos Aires, Lucía Portos; la candidata a diputada provincial, Florencia Lampreabe; el candidato a diputado provincial José Pérez; el reconocido médico nutricionista, el doctor Alberto Cormillot; directivos de los hospitales de Malvinas Argentinas; secretarios de Salud de la región; y profesionales médicos, entre otros.

En Malvinas Argentinas se realizó una charla abierta con el objetivo de profundizar en la temática de la salud pública, con una mirada puesta en el futuro de ese pilar fundamental de la vida de las personas. Los encargados de las exposiciones fueron el doctor Ginés González García, ex ministro de Salud y Ambiente de la Nación, y el doctor Fabián Basílico, secretario de Salud de Malvinas Argentinas.