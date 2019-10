El concejal y candidato a intendente de José C. Paz, Ezequiel Pazos, recibió en el distrito al ministro...

“Votalo a Ishii que está lindo José C. Paz”, dice con ironía un vecinos mientras conduce por una calle anegada por el agua en Parque Alvear. “parece que se desbordó una tosquera”, agrega.

Mientras tanto, los vecinos siguen padeciendo inundaciones por la falta de pavimentos y desagües. A diferencia de los distritos afectados por las cuencas del arroyo Matanza o el Río Luján, por José C. Paz no pasa ningún gran curso de agua, lo que atribuye los anegamientos a exclusiva responsabilidad del gobierno municipal.

Ni los norcoreanos son tan evidentes de las diferencias que existen con su vecino del sur y al menos decoran con flores el militarizado cruce con Corea del Sur. Pero en José C. Paz los recursos tienen destinos inciertos, mientras tanto las calles del límite paceño – sanmiguelino son iluminadas solo por leds del distrito que gestiona Jaime Méndez.

Así son los contrastes en la ‘frontera’ de José C. Paz y San Miguel