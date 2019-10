A principios de este año, el Municipio de Tigre declaró como entidad de bien público a la organización no gubernamental Pueblos Originarios, en función del trabajo social realizado cotidianamente por la institución, que consiste en reunir donaciones alimentarias que son destinadas a personas necesitadas del distrito y de provincias como Formosa y Chaco.

Leonardo, vecino de Don Torcuato, agradecido por la organización, expresó: “La estamos pasando muy lindo, la gente y el día acompañan esta grata tarde. Quiero agradecer al Municipio de Tigre no solo por este evento, sino por todas las actividades que realizan en las plazas”.

Por su parte, el presidente de Pueblos Originarios Don Torcuato, Rafael Trozo, feliz por el desarrollo del encuentro, sostuvo: “Estamos muy contentos no solo de poder llevar a cabo esta jornada, sino que además hemos recibido a artesanas tobas que están realizando talleres de tejido en telar, con muy buena respuesta de los vecinos. Es un evento hermoso, lleno de alegría y de gente que vino a aprender otras culturas y costumbres”.

La Plaza Aviadores de Malvinas de Don Torcuato fue escenario de una tarde a puro festejo y llena expresiones artísticas nacionales y de otros países latinoamericanos, en el marco del primer Encuentro Intercultural de las comunidades indígena y aborigen. La propuesta, organizada por la organización no gubernamental Pueblos Originarios, con apoyo del Municipio de Tigre, estuvo compuesta por shows musicales y de baile, platos típicos, taller de tejido en telar, espacio de ajedrez y, para los más chicos, clases de plástica y dibujo.