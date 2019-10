El campeón olímpico y referente de la selección masculina de Hockey, Juan Ignacio Gilardi, estuvo presente y celebró la firma del convenio: “La verdad que me parece algo espectacular, un avance importante para el club y para todos los deportistas que hacemos disciplina y nos tenemos que hacer chequeos permanentemente para poder jugar. Va a agilizar un montón el tiempo, la calidad de la atención, todo. La verdad que bueno, estamos recorriendo el hospital, todos equipos de primera generación, así que la verdad, que muy contento con eso”.

En representación de la institución deportiva, el presidente Horacio Poggi manifestó: “Esto es fundamental, hace varios meses que estamos trabajando para hacer este convenio que va a facilitar a todos los socios del club la posibilidad de acceder a este lugar. Es beneficioso para el club, para la comunidad de San Fernando y sobre todo para todos nuestros socios”. Y respecto a las instalaciones del moderno Hospital Municipal San Cayetano, consideró que “las prestaciones y maquinaria que hay no se conoce en otros lugares, así que es un orgullo de sanfernandino histórico tener este lugar”.