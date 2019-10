El intendente fue reconocido junto a los ex tenistas Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, máximas autoridades...

“¿Sabías que podés elegir a los candidatos que más te representen aunque no sean del mismo partido (político)?” , dice el video, que para la demostración utiliza gráficos similares a los de las boletas de Cambiemos y Frente de Todos. “Cortá por la línea punteada y arma tu boleta con el resto de los candidatos elegidos” , detalla una locutora para la elección del 27 de octubre, la que invita a “cuidar tu voto” .

Después de las PASO, con la municipalización de las campañas de los candidatos de Juntos por el Cambio, comenzaron a circular videos explicativos del corte de boleta. Es que, aunque parezca mentira, muchos vecinos no saben que pueden elegir candidatos de distintos frentes a nivel nacional, provincial y municipal. Esta semana se viralizó uno de estos cortos en los teléfonos y redes de los vecinos ituzainguenses.