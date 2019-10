El concejal y candidato a intendente de José C. Paz, Ezequiel Pazos, recibió en el distrito al ministro...

Por su parte, Néstor Marcote, del bloque Cambiemos, declaró: “En el curso de la investigación se verificó la existencia de 5 locales más con la misma actividad de prostíbulos. Esto fue en el año 97. Y en el año 99, en uno de los prostíbulos, Silver, se liberaron 22 mujeres, 8 de las cuales eran menores. También es importante destacar que en el año 2006 un trabajo de la Organización Internacional para las Migraciones hablaba de la trata de personas, del secuestro o captación de mujeres en Paraguay y Bolivia, y marcaba la existencia de 8 distritos entre los cuales se destacaba Malvinas Argentinas y, a pesar de denuncias nacionales, internacionales y publicaciones de medios periodísticos, no existió sanción en el distrito”.

“Es insostenible que un ex funcionario del Municipio de Malvinas Argentinas haya otorgado una habilitación para ejercer semejante aberración. Por todo ello es que esta Comisión va a seguir investigando, así como en este caso, otros más, porque estamos en defensa de los derechos de las mujeres y no sostenemos ni la trata, ni la prostitución, ni el acceso, ni la facilitación de estas prácticas”, sostuvo la concejal Andrea Carina Pavón, en una conferencia de prensa brindada por los ediles luego de la reunión para tratar el asunto.

La Comisión Investigadora, integrada por concejales de los diferentes bloques que conforman el Honorable Concejo Deliberante, es la encargada de llevar adelante, como bien su nombre lo indica, una investigación sobre la relación del ex intendente Jesús Cariglino con varios locales dentro del distrito donde, durante su gobierno, ejercían la explotación sexual de mujeres, todos ellos con habilitación municipal. El caso más emblemático es el de TaTeTi, por ser éste propiedad de la familia de la ex directora de Faltas durante la anterior gestion, Luciana Valle, hoy al frente del PAMI local.

Se trata de varios locales donde decenas de mujeres ejercían la prostitución durante el gobierno del ex jefe comunal de Malvinas Argentinas. Informes internacionales apuntaban que en el distrito existía la trata de personas, incluso de menores. Familiares de ex funcionarios figuraban como titulares en las habilitaciones municipales para dicho fin comercial.

Concejales investigan la relación con diferentes prostíbulos que tenía el ex intendente Cariglino