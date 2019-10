Desde el Servicio Meteorológico Nacional advierten que continuarán las lluvias intermitentes al menos hasta el lunes, aunque no volverá a haber grandes tormentas. De este modo se puede esperar que el cauce del río Luján, aunque de forma más lenta, vuelva a su estado natural en los próximos días.

Ya son 61 los evacuados en Pilar, sumando 26 adultos y 35 menores. Las inmediaciones al río Luján; la zona de Pinazo, en Del Viso; y Agustoni son los lugares más comprometidos. Desde Defensa Civil advierten que la situación no empeorará pero que la constancia de las lluvias hace improbable el pronto regreso a casa de los afectados.