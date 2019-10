“La educación y la cultura por el medio ambiente, además de promover el cuidado de los espacios públicos y de todo el planeta, son generadores de trabajo porque favorecen un modelo económico circular. Es interesante que los jóvenes comprendan las necesidades de nuestro pueblo y trabajen en este sentido para concientizar a la comunidad, incluso a los más grandes. También destaco la tarea de los docentes, que afrontando problemas salariales y dificultades edilicias, no dejan de tener una enorme vocación de servicio para educar de la mejor manera a nuestros chicos”, finalizó el jefe comunal.

“Este tipo de políticas no sólo genera una gran conciencia ambiental sino también la cooperación de todos, tanto de los alumnos como de los docentes, los auxiliares y las familias, que se comprometen con la creación de un futuro mejor para las próximas generaciones. Si bien es lindo ganar, sabemos que el concurso es solo la metodología, pero la experiencia nos modifica de manera positiva a todos. Juntos estamos construyendo el Escobar Sustentable que soñamos”, expresó Sujarchuk.