Por su parte, el intendente Maderna destacó la política de seguridad y prevención de San Fernando. “La verdad me llevo una impresión excelente del trabajo articulado y novedoso. Para nosotros es muy importante ver este tipo de abordaje que se lleva adelante, que no es solamente el monitoreo. Tiene que ver con el Hospital Municipal, los polideportivos, tránsito, defensa civil y de todo el profesionalismo con que se hace, incluso dándole oportunidades laborales en este centro de operaciones a estudiantes”, expresó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com