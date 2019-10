Las Oficinas de Empleo son áreas municipales desde donde se implementan políticas y programas de empleo masivos y complejos para las personas desocupadas. Hay aproximadamente 500, muchas de las cuales se emplazan en municipios y comunas donde no existe otro tipo de dependencia de alcance nacional, por lo tanto, la demanda que surgió de los responsables presentes es que “el Estado nacional debe acompañar y fortalecer con recursos a las Oficinas de Empleo ya que son la primera puerta que van a tocar los desocupados de las localidades”.

Luego, Sergio Giovannini, director de Empleo del gobierno de San Martín e impulsor del encuentro, señaló: “Durante estos cuatro años el desempleo de nuestros vecinos fue en ascenso, a nivel nacional alcanzó los dos dígitos, en la provincia de Buenos Aires es cercano al 13 por ciento, y en un contexto como este no tuvimos auxilio ni protección de políticas nacionales para contener esta situación, por lo tanto, fue imprescindible la articulación de herramientas y programas que desde las Oficinas de Empleo municipales pudimos realizar con las empresas locales para poder insertar laboralmente a la población. El Estado nacional solo benefició a sus municipios amigos y hubo discrecionalidad en la entrega de recursos económicos y falta de eficiencia en la implementación de programas”.