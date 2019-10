Por su parte, Calleri agradeció al intendente “por dar el primer puntapié de este programa que venimos trabajando mucho porque creemos que la educación y el colegio tiene que ir de la mano del deporte”. Y agregó: “Estamos siempre pendientes del tenis, del deporte social, que es la primera herramienta, porque uno no nace jugador profesional, nace un deportista social y empieza en la escuela, en el club, por eso queremos hacer hincapié y aportar al club y a la educación”.

En la ceremonia estuvieron presentes los ex jugadores y actuales autoridades de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, presidente de la entidad; Mariano Zabaleta, vicepresidente; y Martín Vasallo Argüello, director ejecutivo. La distinción fue entregada por el senador del bloque justicialista Julio César Catalán Magni, presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Alta.

El intendente fue reconocido junto a los ex tenistas Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, máximas autoridades de la Asociación Argentina de Tenis, por articular en forma conjunta el Programa de Tenis Escolar en el partido de Hurlingham.