Días atrás, un colectivo de la línea 312 impactó de lleno contra el frente de la casa del barrio León y terminó derrumbando parte del muro, la reja principal y el automóvil que usan como ingreso familiar mediante el servicio de remis. La familia reclama una pronta solución por el lucro cesante, y por la destrucción de su domicilio. También piden lomos de burro al Municipio de Ituzaingó.

Una hora antes, cuenta Eladio, estaba junto a su mujer descansando en el patio donde minutos más tarde terminó entrando de lleno la unidad de Transportes La Perlita.

“Siento un ruido, salgo por la puerta y me encuentro con el colectivo adentro, y al chofer maniobrando para sacarlo”, denuncia el vecino, quien asegura que, contrariamente a lo que aduce el conductor como causal del accidente, en ningún momento perdió el conocimiento.

“Se levantó de la butaca, salió por la puerta trasera, y después se tiró al pasto”, entiende Eladio, “traumado por ver lo que hizo”.

“Yo no soy un tipo que se altera cuando surgen los problemas, pero si después, por lo que me pasé tres días tomando Tafirol, y más por lo que pudo haber pasado al tener un chiquito de cinco años”, en la familia, “lo que hubiera sido una tragedia terrible”.

El Fiat Siena quedó destrozado, y de milagro no estallaron los tanques de gas. Ahora la familia atraviesa un lucro cesante porque el vehículo es su único ingreso como servicio de remis.

Para que no se repita una situación tan grave causada por la velocidad en exceso, el hombre se apersonó en la Municipalidad de Ituzaingó para pedir lomos de burro en la calle, “pero me dijeron que tenía que presentar una nota con la firma de los vecinos”. Además, en la zona no hay cámaras de seguridad del gobierno local, lo que hubiera servido también para poner en claro qué fue lo que desencadenó el siniestro.