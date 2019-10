Otra de las vecinas que se acercó al operativo de “Malvinas sos vos” con su mascota, fue Rocío. Su perrita también fue operada en el quirófano móvil, ella se refirió a la experiencia y comentó: “Primero hicimos la fila para aguardar que sea nuestro turno, luego le pusieron una vacuna con sedantes y después ingresó”. “Fue buenísimo, porque la perrita es miedosa, y no la podíamos llevar tan lejos, y como el operativo se hizo en el barrio, pudimos traerla”, finalizó.

Gustavo Andrés Mancini, médico veterinario y cirujano del quirófano móvil, expresó: “Llevamos un servicio a los barrios, a algunos vecinos que quizás no podían llevar a sus mascotas a Zoonosis, porque les queda lejos. Acá tenemos un quirófano totalmente equipado, donde le damos a cada cirugía el valor que corresponde. Porque no todas son iguales, algunas salen más rápido, y otras tardan más”. Y agregó: “Estamos operando de ocho a diez perros por día. La predisposición de la gente es buena, se acercan y también hacen preguntas”.