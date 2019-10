El Consejo Escolar de San Fernando, junto a al Municipio, homenajearon a más de 150 trabajadores no...

Y Cristian, de la 23 de Virreyes, agregó: “La experiencia fue buena, porque yo vengo hace dos años. Gracias al curso tuve experiencia laboral, porque conseguí trabajo en una fábrica de salvavidas. Me gustó mucho, muy buenos compañeros, te deja mucha enseñanza, Te cambia la vida, Te explican paso a paso y entendés”.

En cuanto a los egresados, Rosana, de 23 años, vecina de San Fernando, dijo: “Está muy bueno, porque da herramientas para el primer empleo, aconseja y ayuda. Me llamaron, y estoy súper agradecida con la profesora que nos brinda mucha confianza y seguridad. Fue una experiencia muy linda que me ayudó bastante, porque gracias a eso tuve dos entrevistas de trabajo. Lo recomiendo”.

Con respecto a los flamantes egresados, el director del Centro Universitario Municipal, Jorge Córdoba, resaltó: “Estamos hace muchos años con esta visión de juntar la educación y el trabajo. Creemos que es muy importante capacitar no sólo a los jóvenes que son nuestra prioridad, sino a todos los vecinos de San Fernando para dotarlos de herramientas para conseguir trabajo genuino o para mejorar sus cualidades para conseguir otro empleo”.