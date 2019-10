Por su parte, el secretario de Gobierno de Escobar, Javier Rehl, expresó: “Nosotros cuando llegamos al gobierno municipal planteamos que la educación era un compromiso ineludible. Creo que después de cuatro años la gestión de Ariel Sujarchuk ha dado muestras suficientes de que la educación es uno de los ejes más importantes que tenemos. De hecho, no existía un área vinculada a la educación que pueda articular desde el municipio con todos los actores, y hoy estamos felices porque compartimos y organizamos junto a la inspectora distrital, directores y docentes, desde las fiestas patrias hasta eventos de reconocimiento como este, que son una caricia al alma”.

“Estamos viviendo un momento trascendental con la emoción a flor de piel, no solo por este reconocimiento a la tarea de estos 60 hombres y mujeres, sino porque todos los argentinos estamos a pocos días de elegir el modelo de país que queremos y en esa decisión también está en juego el futuro de la educación. Tenemos que doblegar esfuerzos para que el reconocimiento diario a los docentes sea a través de escuelas y salarios dignos. Este Estado municipal ha dado muestras de su compromiso con la educación con la ampliación de los siete Centros de Desarrollo Infantil, la creación de los primeros cuatro jardines municipales de la historia de Escobar, el desarrollo del Polo de Educación Superior y ahora la construcción del Colegio Preuniversitario Ramón Cereijo, el único de la Universidad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires”, afirmó la diputada nacional Laura Russo, quien encabezó el acto en representación del intendente Ariel Sujarchuk.