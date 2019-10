Mientras transcurrían las últimas horas del encuentro, se produjo el debate presidencial y Pedelacq no perdió oportunidad para criticar al actual presidente: “Si Mauricio Macri hubiera querido ayudar a las mujeres tendría que haber puesto los recursos. Nos pasamos 3 años exigiendo al presidente políticas de género, pusimos arriba de la mesa propuestas, proyectos de leyes, movilizamos y jamás hizo nada por las mujeres de Argentina. Ahora es tarde y va a pagar en las urnas todo el maltrato que le infligió al pueblo en general”.

En el encuentro nacional de mujeres que se realiza desde hace 34 años, tuvo la participación de más de 200 mil mujeres de todo el país. La candidata a concejal por el frente de todos Carolina Pedelacq participó de la marcha por los derechos de la comunidad travesti trans y transgénero. “No hay feminismo sin las compañeras trans y travetis, sin esas compañeras con las que luchamos codo a codo todos los días. No queremos que el Estado y la sociedad siga siendo indiferente ante la realidad de nuestras compañeras”. dijo la referente feminista.