Finalmente, el dirigente sustuvo que si bien “es difícil cuidar los votos en un distrito como José C. Paz, hay que apelar al respeto y esperar que la elección suceda de manera tranquila”. “Estamos hablando del futuro de la Argentina y es bueno que la gente decida qué es lo mejor”, concluyó.

“Vimos que hubo un apoyo local significativo y tomamos ese mensaje para bien, sabemos que hay gente que apuesta por este equipo que me toca conducir pero que es mucho más grande”, aseguró Pazós. “No me relajo, seguimos trabajando en contacto con los vecinos”, agregó.

Asimismo, el candidato a intendente afirmó que “tanto el presidente Mauricio Macri como la gobernadora María Eugenia Vidal entendieron el mensaje y están trabajando para decirle a la gente que la solución no viene del lado del pasado”.

Por su parte, Ezequiel Pazos se mostró “contento por el acompañamiento de todos los dirigentes nacionales y provinciales”. “José C. Paz es un distrito donde hay que pelearla, pero hay mucha gente que quiere un cambio y a lo largo de las distintas elecciones se va viendo eso”, afirmó.

“Siempre está la esperanza de poder revertir la elección y que la gente cuando vaya a votar piense en el futuro y que no vuelva el pasado”, señaló Ritondo.

Asimismo, no escapó a la actualidad del distrito y aseguró que “a José C. Paz hay que ponerle sangre joven y mucha energía”. “Alguien como Ezequiel puede hacerlo y por eso es importante acompañarlo”, expresó.

El candidato a diputado nacional también remarcó “el espacio digital” con el que cuentan los abuelos en el centro. “Le pedimos que nos sigan acompañando en la Provincia y a Ezequiel en José C. Paz”, pidió.

El concejal y candidato a intendente de José C. Paz, Ezequiel Pazos, recibió en el distrito al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, con quien visitó un centro de jubilados en la calle Agrelo.

En José C. Paz, Ritondo visitó un centro de jubilados junto a Ezequiel Pazos