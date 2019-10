Dos problemáticas que no tendrán resolución en el José C. Paz anárquico: La inseguridad y la falta...

Días atrás había ocurrido un hecho similar pero con una autobomba que se dirigía a apagar un incendio, lo que da cuenta de que las calles no tienen siquiera un mejorado que haga que al menos se pueda transitar los días de lluvia.

En la calle Santa María entre José C. Paz y Altube se volvió a vivir un hecho que puede parecer insólito si no se tratara del municipio que gobierna Mario Ishii desde 1995, solo interrumpido un período por su otrora asistente, Carlos Urquiaga. Un vehículo de la Policía de la Provincia se quedó encallado en el lodo.

Nada va a cambiar en José C. Paz: Patrullero encallado en lodazal