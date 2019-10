Después de vacunar a su perro, Hilda Miño resaltó: “Me parece bárbaro que el Municipio brinde estas vacunas porque hay gente que no tiene los recursos para poder darle los mejores cuidados a su mascota. Así que aproveché para desparasitar a mi perro y, de paso, me hice un chequeo completo de salud”.

Mientras recibía sus resultados, Héctor Rebolá destacó: “A veces los tiempos para realizarse un control médico hay que buscarlos, no se puede jugar con la salud. Por suerte, el Municipio incentiva y colabora con esta campaña para que todos puedan tomar conciencia”.

Tras pasar por las postas sanitarias, Gustavo Pichi comentó: “Esta iniciativa está buenísima. Realmente atienden muy bien. En 15 minutos me pude hacer un chequeo general”.

“Siempre es mejor prevenir una patología que tratarla. Muchas veces la gente, debido a sus actividades diarias, no tiene el tiempo para concurrir a un centro para realizarse un chequeo. Por eso salimos a la calle con el objetivo de acercarle al vecino todos los controles y poder cuidar su salud de la mejor manera”, expresó el secretario de Salud, Juan Viaggio.