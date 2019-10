Luego de suspender su presentación el pasado viernes 4 de octubre por razones climáticas, la banda liderada por Ale Sergi y Juliana Gattas brindará un espectáculo donde recorrerá sus grandes éxitos y su nuevo material discográfico. Desde las 19 horas comenzarán a tocar las bandas locales, la ganadora del Escobar Vibra, “Vino de ayer”; “Ciudad casino”; “Save the population” y “Búho rock”. El ingreso al microestadio será por orden de llegada y las puertas abrirán a partir de las 18.

Los tickets se canjean hasta el jueves en el horario de 9 a 20 horas en el microestadio de Garín -Boulevard Presidente Perón 450- a cambio de cuatro alimentos no perecederos, preferentemente leche, harina, polenta y azúcar.