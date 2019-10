Asimismo, el dirigente sindical puso en valor el trabajo militante que viene realizando desde el MRP. “Somos un grupo de militantes y dirigentes con visión de futuro, y apuntamos al cambio generacional que se tienen que producir en el peronismo. Hemos logrado vínculos con intendentes, legisladores, diputados y senadores. No hemos bajado los brazos nunca durante estos últimos años, y estoy convencido que se va a dar un cambio positivo en el país con Alberto y Cristina”, enfatizó.

