En el país, una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama y el 90 por ciento se cura con detección a tiempo. Se trata de un tumor maligno más frecuente en la mujer. Si no hay antecedentes familiares, los controles mamográficos suelen iniciarse a los 40 años con una periodicidad anual, y deben acompañarse de un examen físico exhaustivo.

En el mes de la prevención del cáncer de mama y bajo el lema “Controlate, los miedos no te salvan”, el Municipio de Tigre brindará estos días estudios gratuitos para su detección precoz.