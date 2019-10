Como no podía ser de otra forma, la cuarta y última jornada de las fiestas patronales de Pilar cerraron con la presencia de más de 30 mil vecinos que vibraron al ritmo de “Los manseros santiagueños”. Noche durante la cual también decenas de artistas locales desplegaron su talento y se llevó adelante la premiación a los kioskos escolares.

