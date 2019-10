Los vecinos de José C. Paz no se adaptan a vivir entre la basura. Animales muertos, desechos tóxicos e infecciones que los ponen a prueba día a día como seres humanos no inmunes a enfermedades. La gente se pregunta como el intendente Mario Ishii puede vivir en estas condiciones, o ¿vive en otro distrito?.

“Este paisaje turístico está en la calle José María Drago, entre Carmen Puch y Chacabuco, un kilómetro de basura y abandono”, denuncia un vecino de Yei Porá en contacto con el Whatsapp de SMnoticias.

Abundan “las ratas, los animales muertos y los insectos”, latente foco de infecciones y enfermedades virales. “Esta calle, que está destruida, es la única salida de nuestro barrio hasta Ruta 8, y no cuenta con iluminación ni seguridad, nos viven robando”, exclama.

“Los vecinos hicimos miles de reclamos ante la Municipalidad de José C. Paz, incluso personalmente al intendente Mario Ishii, quien no parece vivir en el distrito”, señala el hombre. Y la pregunta es esa: ¿Vive Mario Ishii en el Municipio que administra?, o como indicó el medio Agencia Nova, el hombre del poncho ¿goza de una vida de lujos en un country de Pilar?.