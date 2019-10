“Todos los espacios que conformamos el Frente de Todos tendremos que articular propuestas con el Ejecutivo. Personalmente, los ejes que he trabajado dentro de mi espacio fueron los vinculados a Deporte y Salud. La lucha contra la inseguridad es una de nuestras prioridades, y ese será otro de los ejes de mi gestión como concejal”, subrayó.

Ya en lo local, el hombre del Frente Renovador reconoció que, de repetirse los resultados de las PASO, estará en el Concejo Deliberante a partir de diciembre. No obstante, aseveró: “Necesitamos ampliar la ventaja para conformar un bloque mayoritario”.

“Hay que seguir trabajando, porque la elección no está definida. Es cierto que tenemos una ventaja, que tenemos que mantener y ampliar. Eso permitirá consolidar el espacio y evitar un eventual ballotage”, prosiguió.

“Estamos transitando el último trayecto de la campaña, con recorridas a instituciones y empresas, con el relevamiento de comedores, y también con presencia en la calle”, indicó el dirigente. “Tenemos que seguir trabajando de la misma manera que lo hicimos antes e ir a buscar a los indecisos, a los que no fueron a votar y hablar cara a cara con el vecino”, añadió.