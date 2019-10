Producto del fuego, la fábrica sufrió daños en toda su infraestructura y en el depósito. Para controlar el siniestro, intervinieron bomberos de todo Tigre, y cuarteles de Pilar, San Fernando, Cardales, San Isidro, Vicente López, Malvinas Argentinas, Moreno, Hurlingam, José C. Paz, Garín, San Martín, Tortuguitas, Villa Ballester, Morón, Zárate, Campana, San Miguel, Exaltación de la Cruz, Capilla del Señor y General Sarmiento.

“Al instante que recibimos el alerta, se desplazaron bomberos de todo Tigre y fueron sumándose más de 100 dotaciones de distritos cercanos. El resultado del operativo fue satisfactorio, no tuvimos que lamentar víctimas. Con la situación controlada, no nos queda más que palabras de agradecimiento a todos los bomberos voluntarios que se acercaron a colaborar desinteresadamente”, sostuvo el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo.

El procedimiento estuvo integrado por el COT, Servicio de Emergencias Tigre, Tránsito, Defensa Civil y más de 100 dotaciones de bomberos. Gracias al rápido accionar de las fuerzas, se pudo controlar el siniestro de grandes proporciones en la localidad de Benavídez. No hubo víctimas ni heridos.