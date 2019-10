Para dar respuesta a las dificultades que provocó el fuerte temporal de viento y lluvia, personal de diferentes áreas del Municipio de Tigre realizó desde la madrugada, y durante toda la tarde, un amplio operativo de emergencia en todas las localidades con el objetivo de asistir a los vecinos que se vieron afectados. Más allá de algunos daños materiales por caída de árboles y postes de luz, no hubo hasta el momento evacuados ni tampoco heridos que lamentar.

