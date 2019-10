Los delincuentes de José C. Paz no tienen consideración ni por los más chiquitos. Anoche, tras cortar...

Al finalizar el evento, Nardini dijo: “Este va a ser el espacio para muchos artistas de Malvinas Argentinas, para la música, para el baile y para tantas otras cosas. ¿Cómo sabemos que un chico no sabe pintar, si nunca le dimos un lienzo? Acá los vecinos van a poder descubrir y desarrollar sus capacidades y sus gustos”.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, inauguró de manera oficial la nueva “Casa Cultura y Arte”. La misma se encuentra dentro del Predio Municipal, el ex Batallón 601. Del acto inaugural participaron artistas callejeros, payasos y dibujantes. El Coro Kennedy Femenino y la cantante Antonela Cirillo formaron parte de la previa de la inauguración, y deleitaron al público con su talento.