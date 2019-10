“Estar en el teatro ‘Pepe Soriano’ para apreciar esta maravillosa obra es un orgullo. Felicito a todo el equipo que fue parte de esta representación”, expresó la concejal Gisela Zamora. Por su parte, el concejal Rodrigo Molinos, comentó: “Evita trasmite mucho amor a pesar de que ya no está entre nosotros; plasmarlo en este escenario para los vecinos fue algo hermoso”.

La obra, interpretada por un elenco de 19 actores, 3 bailarines y 2 cantantes, se enfoca además en su lucha por los derechos de los trabajadores, en particular por las mujeres, y las personas con mayor vulnerabilidad social y económica.